Под Херсоном при разминировании дрона погибли два взрывотехника

Напомним, ранее на выходных российские оккупанты обстреляли почти полсотни населенных пунктов в Херсонской области, в том числе Херсон. Для ударов применялась артиллерия и авиация.

В результате обстрелов погиб один человек и двое получили ранения. Оккупанты били по объектам социальной инфраструктуры и жилым кварталам. Повреждены многоэтажки, частные дома, складское помещение и частные автомобили.

Также сообщалось, что в ходе обстрелов часть Херсона осталась без тепла и света, значительно повреждена электросеть Днепровского района. Временно ограничивали движение троллейбусов.

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