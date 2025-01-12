В ОВА розповіли про загиблого та поранених через російські обстріли в Херсонській області

Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли майже пів сотні населених пунктів у Херсонській області, в тому числі й сам обласний центр місто Херсон. В результаті ворожих атак є жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна .

Чиновник навів оперативні дані щодо ворожих обстрілів та наслідків у період з 06:00 11 січня по 06:00 12 січня.

Зазначається, що окрім Херсона, війська РФ били також по н.п. Берислав, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Осокорівка, Томарине, Антонівка, Гаврилівка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Бургунка, Новорайськ, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Дудчани, Новотягинка, Новоолександрівка, Понятівка, Молодіжне, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Микільське, Ольгівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Токарівка, Розлив, Козацьке, Костирка, Качкарівка, Іванівка, Львове, Янтарне, Шляхове, Широка Балка, Зеленівка, Золота Балка, Червоний Маяк, Українка та Білозерка.

Для ударів по цих містах та селах російські загарбники застосовували як артилерійські засоби, так і авіацію.

Наслідки обстрілів

Як поінформував глава ОВА, через російські удари в області загинула одна людина, а також дістали поранення двоє громадян.

Чиновник розповів, що росармія била по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

Зокрема, внаслідок ворожих ударів були пошкоджені 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

"Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі", - додав керівник ОВА.

Обстріли Херсона та області

Як констатувала місцева вдала, останніми тижнями суттєво посилилися обстріли з боку російських окупантів. Також зазначається, що особливо почастішали атаки FPV-дронами, які ворог, зокрема, застосовує для ударів по авто з людьми.

За словами глави ОВА, війська РФ атаками по цивільних у Херсоні тренують своїх операторів дронів.

Нагадаємо, 8 січня через посилення військами РФ обстрілів у селищах під Херсоном тимчасово зупинили рух автобусів.

Також повідомлялося, що 9 квітня російські терористи скинули 3 керовані авіабомби на Херсон. Внаслідок влучання КАБів були постраждалі.