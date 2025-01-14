ua en ru
Вт, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Під Херсоном під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки

Херсонська область, Вівторок 14 січня 2025 16:53
UA EN RU
Під Херсоном під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки Фото: під Херсоном підірвалися два сапери (ілюстративне фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

У Херсонській області загинули два вибухотехніки. Вони намагалися розмінувати бойову частину ударного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

Повідомляється, що двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків - старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов - проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади.

"Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА сталася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення", - ідеться в повідомленні.

Під Херсоном під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки

Фото: загиблі вибухотехніки (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, раніше на вихідних російські окупанти обстріляли майже півсотні населених пунктів у Херсонській області, зокрема Херсон. Для ударів застосовували артилерію та авіацію.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина і двоє дістали поранення. Окупанти били по об'єктах соціальної інфраструктури та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, складське приміщення і приватні автомобілі.

Також повідомлялося, що під час обстрілів частина Херсона залишилася без тепла і світла, значно пошкоджено електромережу Дніпровського району. Тимчасово обмежували рух тролейбусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Херсонська область Дрони
NEWS
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
DAILY
Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну