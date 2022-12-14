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Під Херсоном окупанти обстріляли машину ремонтної бригади: відео

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Антонівка, Середа 14 грудня 2022 21:42
Під Херсоном окупанти обстріляли машину ремонтної бригади: відео Фото: Під Херсоном окупанти обстріляли машину ремонтної бригади (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 грудня, в селищі Антонівка Херсонської області окупанти завдали прямого удару по машині ремонтної бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка в Telegram.

"Ремонтна бригада лагодила газопостачання. Окупанти завдали удару. Пряме влучання у машину. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Тимошенко.

Він подякував всім фахівцям, які в цих надскладних умовах працюють цілодобово.

Нагадаємо, зросла кількість жертв і постраждалих під час ворожого обстрілу Херсону сьогодні вдень.

Раніше ми писали, що в результаті ворожого обстрілу Херсону загинула 8-річна дитина.

РБК-Україна повідомляло, що рятувальники загасили пожежу в Херсоні, яка почалася сьогодні вранці після обстрілу.

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