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Под Херсоном оккупанты обстреляли машину ремонтной бригады: видео

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Антоновка, Среда 14 декабря 2022 21:42
Под Херсоном оккупанты обстреляли машину ремонтной бригады: видео Фото: Под Херсоном оккупанты обстреляли машину ремонтной бригады (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 14 декабря, в поселке Антоновка Херсонской области оккупанты нанесли прямой удар по машине ремонтной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Ремонтная бригада чинила газоснабжение. Оккупанты нанесли удар. Прямое попадание в машину. К счастью, никто не пострадал", - написал Тимошенко.

Он поблагодарил всех специалистов, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно.

Напомним, возросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.

Ранее мы писали, что в результате вражеских обстрелов Херсона погиб 8-летний ребенок .

РБК-Украина сообщало, что спасатели потушили пожар в Херсоне, который начался сегодня утром после обстрела.

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Война России против Украины Херсон Обстріл
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