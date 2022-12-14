Под Херсоном оккупанты обстреляли машину ремонтной бригады: видео
Сегодня, 14 декабря, в поселке Антоновка Херсонской области оккупанты нанесли прямой удар по машине ремонтной бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Ремонтная бригада чинила газоснабжение. Оккупанты нанесли удар. Прямое попадание в машину. К счастью, никто не пострадал", - написал Тимошенко.
Он поблагодарил всех специалистов, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно.
Напомним, возросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.
Ранее мы писали, что в результате вражеских обстрелов Херсона погиб 8-летний ребенок .
РБК-Украина сообщало, что спасатели потушили пожар в Херсоне, который начался сегодня утром после обстрела.
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