Под Харьковом расстреляли бойцов 72 ОМБр: нападающим мог быть россиянин, сбежавший из плена

В Харьковской области 13 октября неизвестный расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Нападающим мог быть бежавший из плена российский оккупант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 72-й бригады и пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, произошедшее 13 октября в Харьковском районе.

Мужчина открыл огонь по находившимся в жилом доме военнослужащим. От полученных ранений все пятеро погибли.

14 октября при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление личности нападающего, его местонахождение и всех обстоятельств преступления.

Следствие проверяет несколько версий происшествия. В частности, устанавливается, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе вооруженных сил РФ.

В свою очередь ВВС сообщает, что в Харьковской области российские военные сбежали из плена, и один из них совершил это убийство.