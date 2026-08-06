Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ біля Волновахи
Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого в районі Мирного, що у Волноваському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
Як повідомляється, 22 липня росіяни атакували позиції ЗСУ в районі Мирного. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.
Прокуратура наголошує, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Розстріли українських військових
Нагадаємо, 13 липня російські військові розстріляли українського військовополоненого поблизу села Ялта на Донеччині.
Псля проведення допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського бійця. Після цього інший росіянин розстріляв полоненого з вогнепальної зброї.
Також раніше російські загарбники розстріляли чотирьох українських військовополонених неподалік від населеного пункту Ветеринарне на Харківщині.