Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ біля Волновахи

Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого в районі Мирного, що у Волноваському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Як повідомляється, 22 липня росіяни атакували позиції ЗСУ в районі Мирного. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Прокуратура наголошує, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.