Під Харковом пролунав звук вибуху

У вівторок, 1 листопада, під Харковом пролунав вибух. Це трапилось під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Офіційної інформації від представників влади на цей момент не було.

"Харків'яни повідомляють про звук вибуху, ймовірно, за містом", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 31 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Запоріжжя та Вінницька і Черкаська області. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.