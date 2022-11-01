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Под Харьковом раздался звук взрыва

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 20:20
Под Харьковом раздался звук взрыва Фото: Под Харьковом раздался звук взрыва (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 1 ноября, под Харьковом раздался взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Харьковчане сообщают о звуке взрыва, вероятно, за городом", - говорится в сообщении.

Официальной информации от представителей власти на данный момент не было.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

В понедельник, 31 октября, в Харькове раздались взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ракетную атаку подверглись Киев и область, Запорожье и Винницкая и Черкасская области. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

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