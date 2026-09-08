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Під Харковом годинами не вщухає повітряна тривога: що відбувається

22:03 08.09.2026 Вт
1 хв
Місцева влада пояснила, чи варто громадянам панікувати
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на Харківщині повітряна тривога лунає кілька годин поспіль (Getty Images)

У Дергачах та Безруках Харківської області вже кілька годин поспіль лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.

"Інформуємо про тимчасові проблеми із системою оповіщення про повітряну тривогу. Внаслідок зламу серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення, у Дергачах та Безруках протягом декількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги", - розповів він.

Задоренко додав, що фахівці працюють над відновленням коректної роботи системи та усунення технічної несправності.

Начальник МВА також закликав всіх місцевих жителів із розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, з 6 вересня у Києві запровадили оновлену систему оповіщення про повітряні загрози. Відтепер колір сигналу повідомляє про конкретний тип небезпеки.

Зокрема, "жовтий" рівень означає загрозу застосування дронів, наприклад у разі виявлення окремих ударних чи розвідувальних безпілотників. "Червоний" сигнал оголошують під час масованої дронової, ракетної або комбінованої атаки.

Зазначимо, Рада оборони Києва ухвалила рішення скоротити тривалість комендантської години у столиці. Крім того, у місті змінили графік роботи громадського транспорту.

Крім того, сьогодні у Київській ОДА повідомили, що на Київщині з 10 вересня скорочують тривалість комендантської години.

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ХарківПовітряна тривога