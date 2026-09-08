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Под Харьковом часами не стихает воздушная тревога: что происходит

22:03 08.09.2026 Вт
1 мин
Местные власти объяснили, стоит ли гражданам паниковать
aimg Валерий Ульяненко
Фото: на Харьковщине воздушная тревога звучит несколько часов подряд (Getty Images)

В Дергачах и Безруках Харьковской области уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Информируем о временных проблемах с системой оповещения о воздушной тревоге. В результате взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно раздается сигнал воздушной тревоги", - рассказал он.

Задоренко добавил, что специалисты работают над возобновлением корректной работы системы и устранения технической неисправности.

Начальник ГВА также призвал всех местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, с 6 сентября в Киеве ввели обновленную систему оповещения о воздушных угрозах. Теперь цвет сигнала сообщает о конкретном типе опасности.

В частности, "желтый" уровень означает угрозу применения дронов, например в случае обнаружения отдельных ударных или разведывательных беспилотников. "Красный" сигнал объявляют во время массированной дроновой, ракетной или комбинированной атаки.

Отметим, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. Кроме того, в городе был изменен график работы общественного транспорта.

Кроме того, сегодня в Киевской ОГА сообщили, что в Киевской области с 10 сентября сокращают продолжительность комендантского часа.

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