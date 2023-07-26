Під Харковом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу окупантів (фото)
Правоохоронці провели ексгумацію в селі Циркуни (Харківська область). Там виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, торік у березні під час російського обстрілу села Циркуни Харківського району загинув 81-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Фото: Ексгумація (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Наразі правоохоронцями здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Ексгумація та жертви війни в Україні
В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.
Нещодавно на звільненій території Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, яких торік розстріляли військові РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.