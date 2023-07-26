Під Харковом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу окупантів (фото)

Правоохоронці провели ексгумацію в селі Циркуни (Харківська область). Там виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

"За даними слідства, торік у березні під час російського обстрілу села Циркуни Харківського району загинув 81-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Фото: Ексгумація (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Наразі правоохоронцями здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ексгумація та жертви війни в Україні

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.

Нещодавно на звільненій території Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, яких торік розстріляли військові РФ.