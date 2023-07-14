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У Миколаївській області знайшли тіла двох чоловіків. Їх розстріляли військові РФ

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Степове , П'ятниця 14 липня 2023 17:36
У Миколаївській області знайшли тіла двох чоловіків. Їх розстріляли військові РФ Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На звільненій території Миколаївської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, яких торік розстріляли військові РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру.

"Під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів окупантів стосовно цивільного населення у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району виявлено тіла двох місцевих мешканці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про чоловіків 20-ти та 34-х років, яких навесні минулого року розстріляли військові РФ.

У Миколаївській області знайшли тіла двох чоловіків. Їх розстріляли військові РФ

Фото: процес ексгумації (facebook.com/mykprok)

Розслідування

Прокуратура повідомила, що тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Ексгумація в Україні

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.

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