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Под Харьковом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела оккупантов (фото)

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Циркуны, Среда 26 июля 2023 17:29
Под Харьковом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела оккупантов (фото) Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели эксгумацию в селе Циркуны (Харьковская область). Там обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от обстрелов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"По данным следствия, в марте прошлого года во время российского обстрела села Циркуны Харьковского района погиб 81-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время вражеского удара мужчина находился в собственном доме, куда попал снаряд. От полученных травм мужчина погиб на месте. Труп будет направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Эксгумация (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Сейчас правоохранителями осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Эксгумация и жертвы войны в Украине

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых – дети. ВСУ уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

Недавно на освобожденной территории Николаевской области стражи порядка обнаружили тела двух мужчин, которых в прошлом году расстреляли военные РФ.

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