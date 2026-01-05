Под Гуляйполем больше штурмов, чем в Покровске: в Генштабе обновили карты боев

За прошедшие сутки 4 января, 1411-го дня войны, на фронте боевых действий против российских оккупантов произошло 229 боев. Впервые Гуляйпольское направление обогнало Покровское по количеству боестолкновений, став самым горячим на всем фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб и применил одну ракету. Кроме этого, совершил 4 016 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 232 дронов-камикадзе", - сказано в сообщении Генерального штаба.

Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Орехов, Преображенка, Прилуки, Зеленое Запорожской области. Силы обороны Украины в ответ поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, средство РЭБ и два пункта управления БпЛА противника.

Также в Генштабе сообщили, какова ситуация на разных направлениях:

Северо-Слобожанское и Курское направления

99 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Остановлено восемь попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголевки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

Купянское направление

Отражены три атаки россиян в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

Лиманское направление

Зафиксировано 10 атак оккупантов, россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.

Славянское направление

Отражено шесть атак российских оккупантов вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.

Краматорское направление

Зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

Константиновское направление

Российские оккупанты совершили 18 атак в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Покровское направление

За сутки отражено 54 штурма врага в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

Александровское направление

Отражено 24 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороное, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка.

Гуляйпольское направление

Впервые превысило по количеству атак врага Покровское, став таким образом самым горячим на всем фронте. За сутки здесь было отражено 65 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

Ореховское направление

Отбито восемь попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Плавни, Малая Токмачка, Щербаки и Степное.

Приднепровское направление

Без наступательных действий врага.

