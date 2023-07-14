UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Новоуральську стався витік ядерного палива, є загиблий

Фото: під Єкатеринбургом стався витік ядерного палива, є загиблий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії, на Уральському електрохімічному комбінаті розгерметизувався балон з ядерним паливом. Внаслідок аварії є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Е1.

Розгерметизація контейнера об'ємом один кубометр із гексафторидом урану сталась близько о 7:13 за київським часом. Як стверджує "Росатом" інцидент нібито локалізовано й він не створює ризики для населення. Наразі проводиться санітарна обробка цеху.

Тим часом інші ЗМІ повідомляють про загиблого, однак не вказують його імені та посади. "Росатом", зі свого боку, не підтверджує загибель й називає людину "постраждалою".

Як пише Е1, більше 100 робітників заводу будуть обстежені після катастрофи. Експерти стверджують, що у разі пошкодження контейнера з гексафторидом урану, йдеться про хімічну загрозу.

Жителів Новорайська закликали "не піддаватися паніці" і "не поширювати повідомлення через месенджери".

Ситуація на ЗАЕС

За словами президента України Володимира Зеленського, ворог планує влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Голова ГУР МО Кирило Буданов додав, що ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили, що не виявили слідів мінувань, однак росіяни досі не надали їм доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕкатеринбург