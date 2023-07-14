В Новоуральську стався витік ядерного палива, є загиблий

Розгерметизація контейнера об'ємом один кубометр із гексафторидом урану сталась близько о 7:13 за київським часом. Як стверджує "Росатом" інцидент нібито локалізовано й він не створює ризики для населення. Наразі проводиться санітарна обробка цеху.

Тим часом інші ЗМІ повідомляють про загиблого, однак не вказують його імені та посади. "Росатом", зі свого боку, не підтверджує загибель й називає людину "постраждалою".

Як пише Е1, більше 100 робітників заводу будуть обстежені після катастрофи. Експерти стверджують, що у разі пошкодження контейнера з гексафторидом урану, йдеться про хімічну загрозу.

Жителів Новорайська закликали "не піддаватися паніці" і "не поширювати повідомлення через месенджери".

Ситуація на ЗАЕС

За словами президента України Володимира Зеленського, ворог планує влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Голова ГУР МО Кирило Буданов додав, що ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили, що не виявили слідів мінувань, однак росіяни досі не надали їм доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4.