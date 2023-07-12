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МАГАТЕ досі не отримало дозволу перевірити дах ЗАЕС на мінування, - Гроссі

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Середа 12 липня 2023 18:35
МАГАТЕ досі не отримало дозволу перевірити дах ЗАЕС на мінування, - Гроссі Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Експерти МАГАТЕ продовжили інспектувати ЗАЕС. Росіяни досі не надали їм доступу до дахів реакторних блоків 3 і 4.

Про це розповів генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Як відзначив Гроссі, експерти протягом останніх днів не виявили жодних мін чи вибухових пристроїв на території станції. Водночас вони продовжують чекати на доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4 після нещодавніх повідомлень про розміщення вибухівок там.

"Останніми днями експерти МАГАТЕ почули серію вибухів, які, очевидно, відбулися на деякій відстані від ЗАЕС, але все ж таки є суворим нагадуванням про потенційні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки, з якими стикається об'єкт під час військового конфлікту в країні", - пише пресслужба.

Один з вибухів стався 8 липня, ще кілька - ввечері 10 липня. Зокрема один з вибухів пролунав вчора, 11 липня, вранці й п'ять - ввечері.

Ситуація на ЗАЕС

Як відзначив президент Володимир Зеленський, росіяни планують влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Голова ГУР МО Кирило Буданов додав, що ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не бачили доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

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