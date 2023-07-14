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Под Екатеринбургом произошла утечка ядерного топлива, есть погибший

Фото: под Екатеринбургом произошла утечка ядерного топлива, есть погибший (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России, на Уральском электрохимическом комбинате разгерметизировался баллон с ядерным топливом. В результате аварии есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Е1.

Разгерметизация контейнера объемом один кубометр с гексафторидом урана произошла около 7:13 по киевскому времени. Как утверждает "Росатом" инцидент якобы локализован и не создает риски для населения. Сейчас проводится санитарная обработка цеха.

Между тем другие СМИ сообщают о погибшем, однако не указывают его имени и должности. "Росатом", со своей стороны, не подтверждает гибель и называет человека "пострадавшим".

Как пишет Е1, более 100 рабочих завода будут обследованы после катастрофы. Эксперты утверждают, что в случае повреждения контейнера с гексафторидом урана, речь идет о химической угрозе.

Жителей Новорайска призвали "не поддаваться панике" и "не распространять сообщения через мессенджеры".

Ситуация на ЗАЭС

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг планирует устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Глава ГУР МО Кирилл Буданов добавил, что враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили, что не обнаружили следов минований, однако россияне до сих пор не предоставили им доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4.

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