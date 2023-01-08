UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Донецьком внаслідок обстрілу пошкоджено дві ТЕС: під завалами можуть бути люди

Фото: під Донецьком внаслідок обстрілів пошкоджено дві ТЕС (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі у тимчасово окупованій частині Донецької області в черговий раз пролунали вибухи. Внаслідок обстрілів пошкоджено Старобешівську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Об'єкт зазнав значних пошкоджень. Під завалами можуть бути люди.

Тим часом, пропагандистські ЗМІ пишуть, що під удар також потрапила Зуївська ТЕС у Харцизькій міській громаді.

Окупанти вже встигли звинуватити в обстрілі Збройні сили України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти планують здійснити теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях під час святкування Різдва, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Також ми писали, що цієї ночі росіяни вели обстріл на різних ділянках лінії фронту Донецької області. Під удари потрапили Краматорськ, Костянтинівка, Курахове, Авдіївка. Зараз відомо про одного загиблого та пораненого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьТЭЦ