Под Донецком вследствие обстрелов повреждены две ТЭС: под завалами могут быть люди

Ночью во временно оккупированной части Донецкой области в очередной раз прогремели взрывы. Вследствие обстрелов повреждена Старобешевская ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Тем временем пропагандистские СМИ пишут, что под удар также попала Зуевская ТЭС в Харцызской городской общине.

Объект получил значительные повреждения. Под завалами могут находиться люди.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют совершить теракты в храмах на временно оккупированных территориях во время празднования Рождества, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Также мы писали, что этой ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области. Под удары попали Краматорск, Константиновка, Курахово, Авдеевка. В настоящий момент известно об одном погибшем и раненом.

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