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Під Донецьком внаслідок обстрілу пошкоджено дві ТЕС: під завалами можуть бути люди

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Донецька область, Неділя 08 січня 2023 10:59
Під Донецьком внаслідок обстрілу пошкоджено дві ТЕС: під завалами можуть бути люди Фото: під Донецьком внаслідок обстрілів пошкоджено дві ТЕС (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі у тимчасово окупованій частині Донецької області в черговий раз пролунали вибухи. Внаслідок обстрілів пошкоджено Старобешівську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Об'єкт зазнав значних пошкоджень. Під завалами можуть бути люди.

Тим часом, пропагандистські ЗМІ пишуть, що під удар також потрапила Зуївська ТЕС у Харцизькій міській громаді.

Окупанти вже встигли звинуватити в обстрілі Збройні сили України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти планують здійснити теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях під час святкування Різдва, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Також ми писали, що цієї ночі росіяни вели обстріл на різних ділянках лінії фронту Донецької області. Під удари потрапили Краматорськ, Костянтинівка, Курахове, Авдіївка. Зараз відомо про одного загиблого та пораненого.

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