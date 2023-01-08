Під Донецьком внаслідок обстрілу пошкоджено дві ТЕС: під завалами можуть бути люди

Вночі у тимчасово окупованій частині Донецької області в черговий раз пролунали вибухи. Внаслідок обстрілів пошкоджено Старобешівську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Тим часом, пропагандистські ЗМІ пишуть, що під удар також потрапила Зуївська ТЕС у Харцизькій міській громаді.

Об'єкт зазнав значних пошкоджень. Під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти планують здійснити теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях під час святкування Різдва, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Також ми писали, що цієї ночі росіяни вели обстріл на різних ділянках лінії фронту Донецької області. Під удари потрапили Краматорськ, Костянтинівка, Курахове, Авдіївка. Зараз відомо про одного загиблого та пораненого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.