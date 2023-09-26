Під Черніговом два працівники впали у шахту загрузки зерна. Один загинув

"Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя. Але працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину.

"Друга людина, на жаль, загинула", - додали рятувальники.