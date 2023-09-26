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Під Черніговом два працівники впали у шахту загрузки зерна. Один загинув

Фото: працівники впали у шахту загрузки зерна під Черніговом, один загинув (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Чернігівській області трапилась трегедія на підприємстві. Двоє працівників впали в шахту загрузки зерна у вівторок, 26 вересня, одного з них врятувати не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя. Але працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину.

"Друга людина, на жаль, загинула", - додали рятувальники.

Як повідомлялося, раніше у Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі. Внаслідок нещасного випадку всі троє працівників підприємства загинули.

Нагадаємо, за 2019 рік в Україні на виробництві загинуло понад 400 людей.

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