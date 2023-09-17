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У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі: вони загинули

Чернігів, Неділя 17 вересня 2023 15:45
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У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі: вони загинули Фото: у Чернігові трьох людей засипало зерном (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі. Внаслідок нещасного випадку всі троє працівників підприємства загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Близько 11:00 у Чернігові на території одного із підприємств під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу. Внаслідок цього близько 100 тонн зерна висипалося.

Під завалами опинилися троє працівників підприємства. Рятувальники знайшли тіла людей, медики констатували смерть.

На місці інциденту працювали 39 бійців ДСНС та 6 одиниць спецтехніки. Обставини події з'ясовуються.

Фото: у Чернігові трьох людей засипало зерном (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одеську область, а саме сільськогосподарську інфраструктуру. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та постраждало угіддя.

Також 23 серпня росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області. Для атаки окупанти застосували дрони-камікадзе.

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Чернігів ДСНС
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