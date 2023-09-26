RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Черниговом два работника упали в шахту загрузки зерна. Один погиб

Фото: работники упали в шахту загрузки зерна под Черниговом, один погиб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области произошла трегедия на предприятии. Двое работников упали в шахту загрузки зерна во вторник, 26 сентября, одного из них спасти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня утром в с. Гмирянка Прилукского района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни. Но работникам скорой помощи удалось реанимировать одного человека.

"Второй человек, к сожалению, погиб", - добавили спасатели.

Как сообщалось, ранее в Чернигове троих человек засыпало зерном на элеваторе. В результате несчастного случая все трое работников предприятия погибли.

Напомним, за 2019 год в Украине на производстве погибли более 400 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Народная партияЧерниговская область