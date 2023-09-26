Под Черниговом два работника упали в шахту загрузки зерна. Один погиб

"Сегодня утром в с. Гмирянка Прилукского района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни. Но работникам скорой помощи удалось реанимировать одного человека.

"Второй человек, к сожалению, погиб", - добавили спасатели.