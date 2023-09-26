Под Черниговом два работника упали в шахту загрузки зерна. Один погиб

В Черниговской области произошла трегедия на предприятии. Двое работников упали в шахту загрузки зерна во вторник, 26 сентября, одного из них спасти не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Сегодня утром в с. Гмирянка Прилукского района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна", - говорится в сообщении.
Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни. Но работникам скорой помощи удалось реанимировать одного человека.
"Второй человек, к сожалению, погиб", - добавили спасатели.
Как сообщалось, ранее в Чернигове троих человек засыпало зерном на элеваторе. В результате несчастного случая все трое работников предприятия погибли.
Напомним, за 2019 год в Украине на производстве погибли более 400 человек.
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