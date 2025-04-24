Під час удару по Києву постраждав центральний ЗАГС (відео наслідків)

Урочисті весілля перенесуть в інші місця. Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України Telegram.

"Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі.

Водночас урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів, додали в Мін'юсті.

Ракетний удар по Україні 24 квітня

Російська армія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 24 квітня. Росіяни випустили 70 ракет різних типів, зокрема балістичних, та 145 дронів. Сили ППО знищили 48 ракет і 64 дрони. Ще 68 дронів були локаційно втрачені.

Головною ціллю удару був Київ. У Святошинському районі частково зруйнований житловий будинок, де триває розбір завалів, під якими можуть бути люди. За останніми даними, у Києві внаслідок атаки загинули дев'ять осіб, понад 70 осіб поранені.

Президент України Володимир Зеленський частково скасував програму візиту до Південної Африки через масовану та негайно повертається до України.

Детальніше про наслідки атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.