ua en ru
Чт, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Під час удару по Києву постраждав центральний ЗАГС (відео наслідків)

Україна, Четвер 24 квітня 2025 11:26
UA EN RU
Під час удару по Києву постраждав центральний ЗАГС (відео наслідків) Фото: Центральний палац одружень (скрин відео)
Автор: Олександр Білоус

Урочисті весілля перенесуть в інші місця. Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України Telegram.

"Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі.

Водночас урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів, додали в Мін'юсті.

Ракетний удар по Україні 24 квітня

Російська армія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 24 квітня. Росіяни випустили 70 ракет різних типів, зокрема балістичних, та 145 дронів. Сили ППО знищили 48 ракет і 64 дрони. Ще 68 дронів були локаційно втрачені.

Головною ціллю удару був Київ. У Святошинському районі частково зруйнований житловий будинок, де триває розбір завалів, під якими можуть бути люди. За останніми даними, у Києві внаслідок атаки загинули дев'ять осіб, понад 70 осіб поранені.

Президент України Володимир Зеленський частково скасував програму візиту до Південної Африки через масовану та негайно повертається до України.

Детальніше про наслідки атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ракети
NEWS
Атака на Київ: як виглядає зруйнований будинок у Солом’янському районі
Атака на Київ: як виглядає зруйнований будинок у Солом’янському районі
DAILY
Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору