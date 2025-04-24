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Во время удара по Киеву пострадал центральный ЗАГС (видео последствий)

Украина, Четверг 24 апреля 2025 11:26
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Во время удара по Киеву пострадал центральный ЗАГС (видео последствий) Фото: Центральный дворец бракосочетаний (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Торжественные свадьбы перенесут в другие места. Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины в Telegram.

"Выбиты окна, поврежден интерьер - место, где ежедневно рождаются новые семьи", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, сотрудники ГРАГС продолжают работу. Прием граждан ведется без сбоев, все основные услуги предоставляются в полном объеме.

В то же время торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы, добавили в Минюсте.

Ракетный удар по Украине 24 апреля

Российская армия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 24 апреля. Россияне выпустили 70 ракет различных типов, в том числе баллистических, и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 48 ракет и 64 дрона. Еще 68 дронов были локально потеряны.

Главной целью удара был Киев. В Святошинском районе частично разрушен жилой дом, где продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди. По последним данным, в Киеве в результате атаки погибли девять человек, более 70 человек ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский частично отменил программу визита в Южную Африку из-за массированной атаки и немедленно возвращается в Украину.

Подробнее о последствиях атаки читайте в материале РБК-Украина.

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