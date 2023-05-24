Спецпредставник Китаю обговорив "мирний план" щодо України у Франції

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Францію. У Парижі він обговорив так званий "мирний план" Китаю щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Лі Хуей у Парижі зустрівся з генеральним директором з питань політики та безпеки МЗС Франції Фредеріком Мондолоні. Спецпредставник заявив, що Пекін на основі свого "мирного плану" готовий зміцнювати діалог зі сторонами для врегулювання "кризи в Україні".

За словами китайського дипломата, протягом останнього часу "досягнуто консенсусу і закладено основу" для такого врегулювання. Також спецпредставника зазначив, що між Китаєм та Францією є "багато консенсусів щодо українського питання".

При цьому французький дипломат заявив, що Франція та Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН повинні зміцнювати діалог, зокрема у питанні України.

"Французька сторона надає великого значення візиту спецпредставника Лі Хуея та очікує, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та війни", - заявив Мондолоні.

Що цьому передувало

Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ не засудив російську агресію, але й офіційно не підтримав Кремль. При цьому Пекін посилив економічну співпрацю з Росією.

Китай заявив про намір виступи миротворцем та оприлюднив так званий "мирний план". Проте в Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Пекіна, нагадавши про зв'язки з РФ. Натомість Китай відправив свого спецпредставника до України, щоб обговорити врегулювання війни. Дипломат відвідав не лише Київ, але й Польщу та Францію, а потім поїде до Москви.

Водночас Франція вважає, що Китай може виступити посередником між Україною та Росією. Президент Франції Еммануель Макрон закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна вплинути на Росію.

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