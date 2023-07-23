Під час російської атаки на Одесу постраждало консульство Греції, - Зеленський

В результаті російської атаки на Одесу постраждала будівля консульства Греції. Це вже друга дипломатична установа, яку зачепив російський терор.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, повідомляє РБК-Україна .

"Загалом лише цієї ночі майже 50 будинків було пошкоджено... Постраждала і будівля консульства Греції. Це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що все це глобальна загроза.

"Знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які могли б подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде", - зазначив він.

Нічні обстріли Одеси

В ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

В результаті обстрілів загинула одна людина, ще 22 - отримали поранення.

Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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