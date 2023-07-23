В ходе российской атаки на Одессу пострадало консульство Греции, - Зеленский

В результате российской атаки на Одессу пострадало здание консульства Греции. Это уже второе дипломатическое учреждение, которое задел российский террор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает РБК-Украина .

"Всего только этой ночью почти 50 домов были повреждены... Пострадало и здание консульства Греции. Это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Всего три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все это глобальная угроза.

"Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые могли бы преодолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится", - отметил он.

Ночные обстрелы Одессы

В ночь на 23 июля российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

В результате обстрелов погиб один человек, еще 22 - получили ранения.

Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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