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Під час тривоги росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, - ОВА

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Четвер 16 лютого 2023 04:45
Під час тривоги росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, - ОВА Фото: Під час тривоги росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 16 лютого завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок ворожої атаки постраждалих чи жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Пожежу загасили", - зазначив посадовець.

Козицький вказав, що про деталі поінформує згодом. Водночас він закликав громадян берегти себе й не ігнорувати сирени.

Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.

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