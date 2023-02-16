Во время тревоги россияне попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области, - ОВА

Фото: Во время тревоги россияне попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области (pixabay.com)

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате вражеской атаки пострадавших или жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пожар потушили", - отметил чиновник. Козицкий указал, что о деталях проинформирует позже. В то же время он призвал граждан беречь себя и не игнорировать сирены.