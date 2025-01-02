Під час обстрілу Києва 1 січня були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради, - Стефанчук

Російські окупанти вночі 1 січня атакували Київ ударними дронами. Під час обстрілу, зокрема, були пошкоджені адміністративні будівлі Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Фото: адмінбудівлі Верховної Ради були пошкоджені під час атаки РФ (facebook.com/stefanchuk.official)

"Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів", - додав голова ВР.

За його словами, вчора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки ворожої атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків.

"Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України", - повідомив Стефанчук.

Атака РФ на Київ 1 січня

Нагадаємо, у новорічну ніч російські війська атакували Київ дронами. Зокрема, у Печерському районі сталися пожежі, наприклад, у Києві горів дах корпусу Нацбанку через атаку "Шахедів".

Попередньо повідомлялось про одну постраждалу жінку. Потім кількість постраждалих в Києві поступово зросла до 7 людей. Ще дві людини загинули.

Все, що відомо про наслідки атаки РФ на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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