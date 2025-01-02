Во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, - Стефанчук
Российские оккупанты ночью 1 января атаковали Киев ударными дронами. Во время обстрела, в частности, были повреждены административные здания Верховной Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады Украины", - сообщил Стефанчук.
По его словам, вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия вражеской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.
"Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады и ее органов", - добавил глава ВР.
Фото: админздания Верховной Рады были повреждены во время атаки РФ (facebook.com/stefanchuk.official)
Атака РФ на Киев 1 января
Напомним, в новогоднюю ночь российские войска атаковали Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".
Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек. Еще два человека погибли.
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