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Во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, - Стефанчук

Четверг 02 января 2025 18:52
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Во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, - Стефанчук Фото: во время атаки РФ 1 января были повреждены админздания Верховной Рады (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты ночью 1 января атаковали Киев ударными дронами. Во время обстрела, в частности, были повреждены административные здания Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады Украины", - сообщил Стефанчук.

По его словам, вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия вражеской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.

"Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады и ее органов", - добавил глава ВР.

Фото: админздания Верховной Рады были повреждены во время атаки РФ (facebook.com/stefanchuk.official)

Атака РФ на Киев 1 января

Напомним, в новогоднюю ночь российские войска атаковали Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек. Еще два человека погибли.

Все, что известно о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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