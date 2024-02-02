Під час обстрілу дронами у Кропивницькому працювала ППО

За словами голови, у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.

"Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо", - написав Райкович.

Нічна атака України російськими дронами

У ніч на 2 лютого в деяких областях України влада оголошувала повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, була загроза безпілотників.

Так тривога була у південних та східних регіонах України. Вибухи чули мешканці Кривого Рогу та Кропивницького.

Також Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.