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Під час обстрілу дронами у Кропивницькому працювала ППО

Фото: Під час обстрілу дронами у Кропивницькому працювала ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Під час російської атаки дронами у Кропивницькому відпрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За словами голови, у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.

"Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо", - написав Райкович.

Нічна атака України російськими дронами

У ніч на 2 лютого в деяких областях України влада оголошувала повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, була загроза безпілотників.

Так тривога була у південних та східних регіонах України. Вибухи чули мешканці Кривого Рогу та Кропивницького.

Також Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

 

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КропивницькийКіровоградська областьВійна в Україні