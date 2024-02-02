Во время обстрела дронами в Кропивницком работала ПВО

По словам главы, в Кропивницком и Кропивницком районе отработала ПВО. Предварительно - без пострадавших.

"Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно - без пострадавших. Тревогу не игнорируем", - написал Райкович.

Ночная атака Украины российскими дронами

В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины власти объявляли воздушную тревогу. По сообщениям Воздушных сил ВСУ была угроза беспилотников.

Так тревога была в южных и восточных регионах Украины. Взрывы слышали жители Кривого Рога и Кропивницкого.

Также Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Была угроза применения авиационных средств поражения.