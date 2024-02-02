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Во время обстрела дронами в Кропивницком работала ПВО

Фото: Во время обстрела дронами в Кропивницком работала ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во время российской атаки дронами в Кропивницком отработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По словам главы, в Кропивницком и Кропивницком районе отработала ПВО. Предварительно - без пострадавших.

"Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно - без пострадавших. Тревогу не игнорируем", - написал Райкович.

Ночная атака Украины российскими дронами

В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины  власти объявляли воздушную тревогу. По сообщениям Воздушных сил ВСУ была угроза беспилотников.

Так тревога была в южных и восточных регионах Украины. Взрывы слышали жители Кривого Рога и Кропивницкого.

Также Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Была угроза применения авиационных средств поражения.

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