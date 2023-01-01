Під час обстрілу 31 грудня постраждали 12 об’єктів Національного університету імені Шевченка

Як зазначає пресслужба КНУ, ушкоджень зазнали в основному будівлі Виставкового кампусу університету біля ВДНГ, зокрема студентські гуртожитки.

Так, значно внаслідок російської ракетної атаки постраждали:

навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини";

географічний факультет;

інститут високих технологій;

факультет психології;

факультет соціології;

факультет комп’ютерних наук та кібернетики;

факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем;

механіко-математичний факультет;

кафедра ядерної фізики, кріогенного комплексу Фізичного факультету;

спорткомплекс;

український фізико-математичний ліцей КНУ;

деякі гуртожитки.

"Цього разу збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав університет під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня 2022 року, коли були ушкоджені будівлі головного (Червоного) навчального корпусу, ННІ філології (Жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба КНУ зазначає, що вже 1 січня 2023 року університетська спільнота - викладачі і студенти - зібралися разом, щоб якнайшвидше розпочати роботи з прибирання будівель і території від розбитого скла та закриття вибитих вікон плівкою та фанерою, аби захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду й опадів.

"Це те, що потрібно зробити першочергово, адже для повного відновлення потрібні будуть значні сили і фінансові ресурси", - зауважили у пресслужбі.