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В ходе обстрела 31 декабря пострадали 12 объектов Национального университета имени Шевченко

Фото: ущерб, причиненный КНУ 31 декабря в результате вражеских ракетных обстрелов, больше, чем в октябре (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В ходе обстрела 31 декабря пострадали более 12 объектов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Как отмечает пресс-служба КНУ, повреждения получили в основном здания Выставочного кампуса университета возле ВДНХ, в том числе студенческие общежития.

Так, значительно в результате российской ракетной атаки пострадали:

  • учебно-научный центр "Институт биологии и медицины";
  • географический факультет;
  • институт высоких технологий;
  • факультет психологии;
  • факультет социологии;
  • факультет компьютерных наук и кибернетики;
  • факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем;
  • механико-математический факультет;
  • кафедра ядерной физики, криогенного комплекса Физического факультета;
  • спорткомплекс;
  • украинский физико-математический лицей КНУ;
  • некоторые общежития.

"На этот раз ущерб, нанесенный падением ракеты, в разы будет превышать те, которые понес университет во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября 2022 года, когда были повреждены здания главного (Красного) учебного корпуса, УНИ филологии (Желтый корпус), Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина", - говорится в сообщении.

Пресс-служба КНУ отмечает, что уже 1 января 2023 года университетское сообщество - преподаватели и студенты - собрались вместе, чтобы как можно быстрее начать работы по уборке зданий и территории от разбитого стекла и закрытию выбитых окон пленкой и фанерой, чтобы защитить помещение и лабораторное оборудование от холода и осадков.

"Это то, что нужно сделать в первую очередь, ведь для полного восстановления потребуются значительные силы и финансовые ресурсы", - отметили в пресс-службе.

Вчера, 31 декабря, в результате массированной ракетной атаки на Киев поврежден Дворец "Украина".

Как известно, российские войска в канун Нового года снова массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве, в частности по гостинице в центре города. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

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КНУобстріл Києва