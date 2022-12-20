Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій, - ГУР

Росія ділить своїх солдатів, яких взяли у полон на "сорти" і під час обмінів віддає перевагу тільки деяким категоріям. Мобілізовані на окупованих територіях люди їх цікавлять найменше.

Він зазначив, що російський режим за своєю суттю фашистський, тому під час обмінів вони проводять певну градацію. "Антирейтинг" очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

"Офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", - заявив Юсов.