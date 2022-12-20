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Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій, - ГУР

Фото: Росія не зацікавлена в обміні мобілізованих на окупованих територіяхї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія ділить своїх солдатів, яких взяли у полон на "сорти" і під час обмінів віддає перевагу тільки деяким категоріям. Мобілізовані на окупованих територіях люди їх цікавлять найменше.

Про це під час національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що російський режим за своєю суттю фашистський, тому під час обмінів вони проводять певну градацію. "Антирейтинг" очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

"Офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу", - заявив Юсов.

Нагадаємо, що Україна у рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священника УПЦ Московського патріархату.

Також повідомлялось, що голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер допустила ймовірність обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та Росією.

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Війна Росії проти України