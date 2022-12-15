ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна передала Росії священника УПЦ МП у рамках обміну, - розвідка

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 грудня 2022 00:40
Україна передала Росії священника УПЦ МП у рамках обміну, - розвідка Фото: Україна повернула з полону ще 64 бійці (t.me/ermaka2022)
Автор: Артур Родивилов

Україна у рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священник УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

В Україні священник одержав вирок за державну зраду.

"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх Telegram-каналах повідомили, що вони забрали до себе священник УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. до України і може повернутися додому", - сказав він.

За словами розвідника, американець - це активіст, який залишався у Херсоні та був незаконно заарештований окупаційною владою.

Інших подробиць цієї частини обміну Юсов не повідомив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу 14 грудня пройшов черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 64 військові ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Главное управление разведки
NEWS
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу