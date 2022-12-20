В ходе обменов Россия почти не заинтересована в мобилизованных с оккупированных территориях, - ГУР

Россия делит своих солдат, взятых в плен на "сорты" и во время обменов предпочитает только некоторые категории. Мобилизированные на оккупированных территориях люди их интересуют меньше всего.

Он отметил, что российский режим по сути своей фашистский, поэтому во время обменов они проводят определенную градацию. "Антирейтинг" возглавляют принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

"Офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", - заявил Юсов.