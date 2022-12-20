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В ходе обменов Россия почти не заинтересована в мобилизованных с оккупированных территориях, - ГУР

Фото: Россия не заинтересована в обмене мобилизованных на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия делит своих солдат, взятых в плен на "сорты" и во время обменов предпочитает только некоторые категории. Мобилизированные на оккупированных территориях люди их интересуют меньше всего.

Об этом во время национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает РБК-Украина.

Он отметил, что российский режим по сути своей фашистский, поэтому во время обменов они проводят определенную градацию. "Антирейтинг" возглавляют принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

"Офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", - заявил Юсов.

Напомним, что Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала российской стороне священника УПЦ Московского патриархата.

Также сообщалось, что глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер допустила возможность обмена военнопленными по формуле "всех на всех" между Украиной и Россией.

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Война России против Украины