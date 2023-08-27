UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час нічної атаки сили ППО знищили чотири крилаті ракети

Фото: ілюстроване зображення (gagadget.com)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі російські окупанти вдались до чергових ударів по території України. Силам протиповітряної оборони України вдалось приземлити чотири крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Як пише пресслужба, під час обстрілів росіяни застосували ракети повітряного базування: 

  • Х-101;
  • Х-55;
  • Х-555.

Ракети були випущені із 5 літаків з повітряного простору Російської Федерації в районі Енгельса. Загалом локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - додають Повітряні сили. 

Нічні обстріли 27 серпня 

Вночі ворог влаштував чергову повітряну атаку по території України. Під час оголошення про повітряну тривогу, Повітряні сили попередили про групу ворожих ракет.

Зокрема снаряди неодноразово змінювали курс під час польоту. Як розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ймовірно російські окупанти вишукували варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні