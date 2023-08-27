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Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты

Фото: иллюстрированное изображение (gagadget.com)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью российские оккупанты прибегли к очередным ударам по территории Украины. Силам противовоздушной обороны Украины удалось приземлить четыре крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как пишет пресс-служба, во время обстрелов россияне применили ракеты воздушного базирования: 

  • Х-101;
  • Х-55;
  • Х-555.

Ракеты были выпущены из 5 самолетов из воздушного пространства Российской Федерации в районе Энгельса. В общем локально наблюдалось до восьми воздушных целей.

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели вероятно ложные, информации о попадании не поступало", - добавляют Воздушные силы.

Ночные обстрелы 27 августа

Ночью враг устроил очередную воздушную атаку на территории Украины. Во время объявления о воздушной тревоге Воздушные силы предупредили о группе вражеских ракет.

В частности, снаряды неоднократно меняли курс во время полета. Как рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, вероятно российские оккупанты выискивали варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак.

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