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Під час нічної атаки сили ППО збили російський дрон у Черкаській області

Фото: під час нічної атаки 16 травня сили ППО збили російський дрон у Черкаській області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки РФ територією України вночі у вівторок, 16 травня, українські військові збили російський БПЛА у Черкаській області, яким ворог хотів атакувати регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Ворог намагався завдати удару по території нашої області", - констатував він.

За словами Табурця, однак сили ППО успішно "мінуснули" безпілотник противника.

"Без потерпілих і руйнацій", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено. Зокрема, Росія здійснила масовану атаку на столицю, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Над Миколаївською областю сили ППО збили чотири "Калібри".

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області.

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Черкасская область