Під час навчань НАТО шведським та норвезьким військовим орендували "російські котеджі"

Шведські та норвезькі військові під час навчань НАТО жили у котеджах, що належать російській еліті. Вони перебували у центрі військової бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
У центрі норвезької військової бази на півночі знаходиться група будиночків, які належать росіянам. З кают відкривається вид на військово-повітряну базу в Бардуфоссі, де регулярно проводяться навчання норвезьких підрозділів та підрозділів союзників.
Власники цих котеджів - російська владна еліта та представники партії диктатора Володимира Путіна: мер міста Мурманськ Ігор Морар та Віктор Сайгін, який має тісні зв'язки з російськими військовими.
У гірському селі стверджують, що вони не знали про зв'язок російських власників із російським режимом.
Представник поліцейської служби безпеки зі зв'язків із пресою Ейрік Веум підтверджує, що спільно з норвезькими збройними силами наразі з'ясовують обставини навколо будиночків.
"Коли орендодавцями є громадяни Росії, які можуть бути пов'язані з російським режимом, не має значення, кому вони здають будинок. Але ми залучаємося не лише через оренду", - каже Веум.
Ні міністерство оборони, ні служба безпеки не захотіли коментувати конкретну територію котеджу, але поліція наголосила, що покупка такої нерухомості може стати проблемою безпеки.
У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників. У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.
З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.
Також, за словами Пентагона, сухопутні війська армії США беруть участь у навчаннях Steadfast Defender 24. Вони продовжаться до 31 травня.
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