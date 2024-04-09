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Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи"

Иллюстративное фото: во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали российские коттеджи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Шведские и норвежские военные во время учений НАТО жили в коттеджах, принадлежащих российской элите. Они находились в центре военной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

В центре норвежской военной базы на севере находится группа домиков, принадлежащих россиянам. Из кают открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфоссе, где регулярно проводятся учения норвежских подразделений и подразделений союзников.

Собственники этих коттеджей - российская властная элита и представители партии диктатора Владимира Путина: мэр города Мурманск Игорь Морарь и Виктор Сайгин, имеющий тесные связи с российскими военными.

В горной деревне утверждают, что они не знали об связи российских владельцев с российским режимом.

Представитель полицейской службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум подтверждает, что совместно с норвежскими вооруженными силами в настоящее время выясняют обстоятельства вокруг домиков.

"Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом. Но мы привлекаемся не только из-за аренды ", - говорит Веум.

Ни министерство обороны, ни служба безопасности не захотели комментировать конкретную территорию коттеджа, но полиция подчеркнула, что покупка такой недвижимости может стать проблемой для безопасности.

Военные учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников. В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Также, по словам Пентагона, сухопутные войска армии США участвуют в учениях Steadfast Defender 24. Они продлятся до 31 мая.

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