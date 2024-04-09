Під час навчань НАТО шведським та норвезьким військовим орендували "російські котеджі"

Шведські та норвезькі військові під час навчань НАТО жили у котеджах, що належать російській еліті. Вони перебували у центрі військової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

У центрі норвезької військової бази на півночі знаходиться група будиночків, які належать росіянам. З кают відкривається вид на військово-повітряну базу в Бардуфоссі, де регулярно проводяться навчання норвезьких підрозділів та підрозділів союзників.

Власники цих котеджів - російська владна еліта та представники партії диктатора Володимира Путіна: мер міста Мурманськ Ігор Морар та Віктор Сайгін, який має тісні зв'язки з російськими військовими.

У гірському селі стверджують, що вони не знали про зв'язок російських власників із російським режимом.

Представник поліцейської служби безпеки зі зв'язків із пресою Ейрік Веум підтверджує, що спільно з норвезькими збройними силами наразі з'ясовують обставини навколо будиночків.

"Коли орендодавцями є громадяни Росії, які можуть бути пов'язані з російським режимом, не має значення, кому вони здають будинок. Але ми залучаємося не лише через оренду", - каже Веум.

Ні міністерство оборони, ні служба безпеки не захотіли коментувати конкретну територію котеджу, але поліція наголосила, що покупка такої нерухомості може стати проблемою безпеки.