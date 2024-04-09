Шведские и норвежские военные во время учений НАТО жили в коттеджах, принадлежащих российской элите. Они находились в центре военной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2 .

В центре норвежской военной базы на севере находится группа домиков, принадлежащих россиянам. Из кают открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфоссе, где регулярно проводятся учения норвежских подразделений и подразделений союзников.

Собственники этих коттеджей - российская властная элита и представители партии диктатора Владимира Путина: мэр города Мурманск Игорь Морарь и Виктор Сайгин, имеющий тесные связи с российскими военными.

В горной деревне утверждают, что они не знали об связи российских владельцев с российским режимом.

Представитель полицейской службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум подтверждает, что совместно с норвежскими вооруженными силами в настоящее время выясняют обстоятельства вокруг домиков.

"Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом. Но мы привлекаемся не только из-за аренды ", - говорит Веум.

Ни министерство обороны, ни служба безопасности не захотели комментировать конкретную территорию коттеджа, но полиция подчеркнула, что покупка такой недвижимости может стать проблемой для безопасности.