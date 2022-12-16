Під час масштабної тривоги окупанти накрили Сумську область артилерією

Під час масштабної повітряної тривоги 16 грудня російські війська обстріляли Сумську область із артилерії. У регіоні зафіксували 40 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем прикордоння Сумської області: били з артилерії та мінометів", - розповів він.

За словами Живицького, загалом зафіксовано близько 40 прильотів у Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотинській громадах.