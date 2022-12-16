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Під час масштабної тривоги окупанти накрили Сумську область артилерією

Фото: під час масштабної тривоги окупанти накрили Сумську область артилерією (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час масштабної повітряної тривоги 16 грудня російські війська обстріляли Сумську область із артилерії. У регіоні зафіксували 40 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем прикордоння Сумської області: били з артилерії та мінометів", - розповів він.

За словами Живицького, загалом зафіксовано близько 40 прильотів у Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотинській громадах.

Нагадаємо, вранці 16 грудня окупанти вдалися до масованого ракетного обстрілу України. У низці міст та областей заявили про відключення світла та проблеми з водопостачанням.

"Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок масованого ракетного удару РФ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.

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Сумська областьРосійська Федерація