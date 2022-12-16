Під час масштабної тривоги окупанти накрили Сумську область артилерією

Під час масштабної повітряної тривоги 16 грудня російські війська обстріляли Сумську область із артилерії. У регіоні зафіксували 40 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем прикордоння Сумської області: били з артилерії та мінометів", - розповів він.
За словами Живицького, загалом зафіксовано близько 40 прильотів у Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотинській громадах.
Нагадаємо, вранці 16 грудня окупанти вдалися до масованого ракетного обстрілу України. У низці міст та областей заявили про відключення світла та проблеми з водопостачанням.
"Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок масованого ракетного удару РФ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.
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