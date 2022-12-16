Во время масштабной тревоги оккупанты накрыли Сумскую область артиллерией

Во время масштабной воздушной тревоги 16 декабря российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии. В регионе зафиксировали 40 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Во время воздушной тревоги и ракетных ударов по всей Украине россияне накрыли огнем приграничье Сумской области: били из артиллерии и минометов", - рассказал он.
По словам Живицкого, в общей сложности зафиксировано около 40 прилетов в Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской общинах.
Напомним, утром 16 декабря оккупанты прибегли к массированному ракетному обстрелу Украины. В ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в результате массированного ракетного удара РФ. В результате российских обстрелов были повреждены около 9 объектов генерации. До 50% украинцев не имеют доступа к электроэнергии.
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