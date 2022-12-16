RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время масштабной тревоги оккупанты накрыли Сумскую область артиллерией

Фото: во время масштабной тревоги оккупанты накрыли Сумскую область артиллерией (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время масштабной воздушной тревоги 16 декабря российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии. В регионе зафиксировали 40 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Во время воздушной тревоги и ракетных ударов по всей Украине россияне накрыли огнем приграничье Сумской области: били из артиллерии и минометов", - рассказал он.

По словам Живицкого, в общей сложности зафиксировано около 40 прилетов в Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской общинах.

Напомним, утром 16 декабря оккупанты прибегли к массированному ракетному обстрелу Украины. В ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в результате массированного ракетного удара РФ. В результате российских обстрелов были повреждены около 9 объектов генерации. До 50% украинцев не имеют доступа к электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьРоссийская Федерация