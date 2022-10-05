Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області загинув ірландський доброволець

з Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємось його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, які він негайно заручився підтримкою України", - заявив батько бійця.

Як розповіли в Інтернаціональному легіоні, під час проведення операції ЗСУ на Харківському напрямку підрозділ Мейсона зазнав обстрілу.